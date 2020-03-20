РИАМО - 20 мар. Девять московских ПЦР-лабораторий в тестовом режиме приступают к исследованию анализов на коронавирус, всего в них установлено 36 комплектов современного оборудования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что с 20 марта начинают работу пять городских ПЦР– лабораторий, а с 21 марта к этой работе подключаются еще три лаборатории. Коме того, в течение марта запустят еще одну лабораторию в медицинском комплексе в Коммунарке.

«До сих пор тестирование на коронавирус проводили только федеральные лаборатории, которые в обычные времена в основном занимались штучной научно-исследовательской работой. Но последние недели их работники делают все возможное и невозможное, чтобы справиться с огромным потоком анализов на коронавирус», - написал Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, мощности этих лабораторий ограничены, поэтому было принято решение в кратчайшие сроки развернуть собственные лаборатории.

«В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому. Надеюсь, что до конца следующей недели новые лаборатории выйдут на объемы около 10 тысяч исследований в день. А затем – в случае необходимости – будут и дальше наращивать объемы тестирования», - отметил мэр.

Лаборатории укомплектованы 250 квалифици­рованными специа­листами – врачами, лабораторными техниками и медицинскими технологами. Начиная с 17 марта, они проходят дополнительное двухдневное обучение в Федеральном центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

При этом федеральные лаборатории также будут работать на полную мощность. В их задачу будет входить перепроверка положительных проб, полученных в новых лабораториях.

Также заниматься тестированием, возможно, будут и частные лаборатории, которым будут бесплатно доставлять тест-системы, а работу оплачивать из бюджета.

За последние сутки в Москве зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом.

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