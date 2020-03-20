РИАМО - 20 мар. МВД опровергает ложную информацию о том, что якобы посты ГИБДД не пускают машины из Подмосковья в столицу или отговаривают ехать в город, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.
Недостоверная новость начала распространяться в мессенджерах и социальных сетях. В сообщениях утверждается, что автомобилистов с пропиской Подмосковья не пускали или отговаривали ехать в Москву.
«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — отмечается в материале.
Ведомство напоминает, что за распространение ложной общественно важной информации под видом правдивой предусмотрена административная ответственность.
Полиция призывает граждан ориентироваться на официальные источники и проявлять бдительность.
Все, что нужно знать о коронавирусе>>
Что нового мы узнали о коронавирусе, читайте в подборке РИАМО.
Куда обращаться при обнаружении симптомов и стоит ли проверяться здоровым людям, читайте в материале РИАМО.
Как защититься от коронавируса, если в ближайших аптеках медицинские маски закончились или сильно подорожали, рассказывает РИАМО.
Как развлечься, не выходя из дома, если вы на карантине или на удаленке, читайте в гиде РИАМО.
Обозреватель РИАМО составила подборку фильмов, в которых человечество борется с зомби‑вирусами и стихийными бедствиями.
Корреспондент РИАМО побывала в гипермаркете и выяснила, зачем жители Москвы и Подмосковья сметают с полок крупу, консервы и туалетную бумагу.
С 13 марта в Подмосковье введен режим повышенной готовности из‑за угрозы распространения коронавируса. Подобнее об ограничениях – в материале РИАМО.
Что происходит в аэропорту Шереметьево в связи с коронавирусом, узнала корреспондент РИАМО.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии