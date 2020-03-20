РИАМО - 20 мар. МВД опровергает ложную информацию о том, что якобы посты ГИБДД не пускают машины из Подмосковья в столицу или отговаривают ехать в город, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Недостоверная новость начала распространяться в мессенджерах и социальных сетях. В сообщениях утверждается, что автомобилистов с пропиской Подмосковья не пускали или отговаривали ехать в Москву.

«ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер», — отмечается в материале.

Ведомство напоминает, что за распространение ложной общественно важной информации под видом правдивой предусмотрена административная ответственность.

Полиция призывает граждан ориентироваться на официальные источники и проявлять бдительность.

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