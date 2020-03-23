Как правильно организовать работу на удаленке

Главные трудности удаленной работы
Все больше московских и подмосковных компаний из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции спешно перевели своих сотрудников на удаленку. Для многих работников переход на хоум-офис стал серьезным испытанием, ведь в домашних условиях буквально все отвлекает от продуктивного труда. Бизнес-тренер Арина Гороховская выделяет пять основных трудностей свежеиспеченного «удаленщика»:
- Мотивация
Трудно заставить себя завести собственный мотор. Непреодолимое желание посмотреть очередной эпизод нового сериала, позвонить подруге, выйти на солнечную улицу, сходить за продуктами… Много чем можно позаниматься «на работе», если она проходит в домашнем режиме. Когда рядом нет коллег, подчиненных или шефа, присутствие которых делает рабочий день рабочим, сложно удержать силу воли на высоте.
- Дети
У них тоже карантин и внеочередные каникулы. Очень трудно объяснить ребенку любого возраста, что «мама работает». Вот же она – сидит здесь в гостиной на диване с ноутбуком. Значит, в любой момент может этот самый ноутбук отложить и поиграть.
- Контроль подчиненных
Многие руководители привыкли осуществлять контроль не по результату, а по процессу: если подчиненный смотрит в монитор, значит, он работает. Как только на экране у сотрудника возникает непонятный интерфейс, стоит поднапрячься, подойти и спросить, как продвигаются дела. Вот и весь контроль! А еще важно научиться мотивировать через «созвон».
Корпоративные «игры»
В корпоративной войне все средства хороши, но не все они удобны в дистанционном режиме. Многих тревожит предательская мысль о том, что «пока я тут на диване сижу», коллега-конкурент висит в «скайпе» на ушах шефа. А что если они там всем отделом висят, а меня не позвали? В офисе же легко присоединиться к незапланированной летучке по собственному желанию, а не по инициативе собравшихся. В «онлайне» так не получится.
- Связи
Многие привыкли, что всегда можно «забежать на минутку» в бухгалтерию или к юристу: за нужной бумагой, за советом, засвидетельствовать почтение. Да мало ли, что нам обычно нужно, если хорошо выстроены деловые связи. Из дома это сделать проблематично. Нужно отыскать номер телефона. Есть страх застать не вовремя. Некоторые просто не любят звонить: по телефону не видно выражение лица, по которому мы обычно определяем уровень настроения собеседника, после чего подбираем нужные слова.
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Необходимые навыки
Чтобы преодолеть все эти трудности, эксперт предлагает следующие шаги:
- Скачать любое приложение или записаться на онлайн-курс по самодисциплине. Обязательно нужны внешние факторы, которые будут мотивировать вас к работе и соблюдению режима дня.
- С близкими нужно договориться о времени, в которое вас лучше не трогать. Для непонятливых родственников повесьте на дверь табличку «Не входить!» И заранее подумайте о том, чем займете непоседливых детей.
- Вспомнить, чему вас учили в бизнес-школе. Нет, все вспоминать не обязательно. Достаточно будет постановки задач по технологии SMART. Четкие измеримые параметры результата, реалистичные сроки исполнения, перепроверка понимания и закрепление ответственности за взятую задачу. Удаленка – прекрасная возможность прокачать лидерские навыки.
- Развивать digital-навыки. Ноутбук, смартфон, корпоративные чаты, электронный планировщик, CRM и другие «приблуды», которыми вас снабдил работодатель, прежде чем выгнать из офиса – наконец-то появилась необходимость все это освоить! Придется залезать в настройки и учиться действовать самостоятельно. Не бойтесь, ведь в каждой непонятной программе есть онлайн-помощник. Ну, и всегда есть возможность позвонить корпоративному сисадмину. Радуйтесь тому, что у вас появилась (пусть и принудительно) отличная возможность двигаться дальше не в режиме собственной лени, а в ногу со временем.
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Правило первое: «Есть начало и конец работы»
Бизнес-тренер Елена Шаблей-Дудникова предлагает сотрудникам офисов соблюдать всего три правила, чтобы работа в условиях карантина была эффективной.
Первое правило говорит о том, что в домашних условиях нужно работать по расписанию офиса. То есть приступать к работе как обычно: например, начинать в 9:00, а заканчивать в 18:00.
Нужно избегать соблазна поспасть до 9:00, а потом, не вставая с кровати, отвечать на письма и звонки.
«Это основная ловушка «работы в пижаме». Ваш день превращается в бесконечную кашу из срочных звонков и писем вперемешку с домашними делами и прогулками с собакой», – отмечает Шаблей-Дудникова.
Выход простой – самодисциплина! Вставать надо во столько, во сколько вы встаете в обычное время на работу. Самое результативное действие в условиях домашнего офиса – ровно в 9:00 включить ноутбук, успев позавтракать и сделав неотложные личные дела.
Правило второе: «Планируем свой день»
Бизнес-тренер уверяет, что грамотное планирование дня помогает в работе вне зависимости от того, в офисе вы или нет. Идеальный вариант – составлять свой план вечером, подводя итоги работы, и добавлять утром пару несрочных дел.
Шаблей-Дудникова предлагает классический вариант планирования – «ABC». «A» – это важные и срочные дела с указанием срока их исполнения. Срочные – значит подлежащие исполнению в определенное время. В этой колонке не должно быть более трех задач.
«В» – важные, но не срочные. Несрочными задачи считаются, если можно выполнить их на следующий день. В этой колонке не должно быть более пяти задач. По мере решения задач в колонке «А» передвигайте дела из колонки «B» в раздел «Срочные и важные».
В колонке «C» пишем задачи, которые можно отнести к разряду «мелкая текучка». Но и здесь не стоит составлять огромный список. По приоритетности они делаются в последнюю очередь. Итог дня подводим, анализируя, сколько задач вы сегодня результативно решили.
«Если в колонке «А» и «B» много остатка, то стоит задуматься, чем вы вообще сегодня занимались?» – отмечает эксперт.
Правило третье: «Я на работе»
Это правило бизнес-тренер называет самым сложным для выполнения, если дома с вами одновременно на карантине вся семья. Дети и супруга (или супруг) приучены, что если вы дома, то обязаны уделять им внимание. В этом случае, уверена эксперт, спасает соблюдение правила № 1 и правила № 2.
«Посчитайте, сколько времени вам потребуется для выполнения основных задач. Исходя из расчета, назначьте себе 10-минутные перерывы каждый час. Также запланируйте время обеда, когда вы гарантированно не подходите к компьютеру и не отвечаете на звонки по работе», – советует эксперт.
Осторожно – дети!
Особенно тяжело работать в хоум-офисе тем, у кого есть маленькие дети. Советы о том, как работать из дома с детьми, РИАМО дала директор по развитию бизнеса на международных рынках IT-компании «Рексофт» и мама троих детей Екатерина Забелинская:
- Попробуйте разбить ваш рабочий день на три блока. В идеале – скоординируйте время с другим членом семьи, чтобы меняться для заботы о детях. Это позволит одному из вас полноценно работать в выделенных промежутках.
- Начинайте рабочий день раньше, чем это принято в офисе. Попробуйте сесть за ноутбук, когда домашние еще спят. Проверьте на себе – в спокойной обстановке за 1–1,5 часа раннего утреннего времени вы успеете сделать работу, которую в обычном режиме делаете за полдня.
- Все видеоконференции лучше назначать на утро. Это время, когда дети еще не требуют бесконечного внимания и способны занять себя сами. Конечно, лучше заранее продумать им активность на время вашего совещания.
- После обеда прогуляйтесь с детьми. Выйдите хотя бы минут на 30–45. Во-первых, это освежит вас для новой работы, а во-вторых, высока вероятность, что дети смогут спокойно поспать после прогулки, что даст вам возможность еще поработать в комфортной обстановке.
Лайфхаки от уныния
Абсолютно все опытные «удаленщики» сходятся во мнении – сидеть с утра до ночи за компьютером не надо. Перерывы и «переключения» на приятные дела просто необходимы.
«Если боитесь из-за страшного вируса гулять по улице, вспомните, что есть офис на колесах – автомобиль. На крайний случай – каршеринговый. Накрутите километров двадцать, отвлекитесь!» – рекомендует управляющий партнер PR-агентства «Идеи&Решения» Сергей Пархоменко.
Менеджер по коммуникациям компании «Байкал-Сервис» Ирина Гахова, в свою очередь, предлагает при снижении концентрации внимания прервать свою работу на несколько минут, подвигаться, съесть что-нибудь вкусное (только не злоупотреблять этим). А еще лучше – сделать несколько упражнений.
«Планируя свой день, добавьте в свое расписание несколько перерывов по 15 минут, только не тратьте их на «А что тут нового в соцсетях?». Это может быть прогулка с собакой, комплекс легких упражнений и даже сон», – советует HR-директор компании «Цифра» Валерия Миненкова.
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