Как правильно организовать работу на удаленке

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Все больше московских и подмосковных компаний из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции спешно перевели своих сотрудников на удаленку. Для многих работников переход на хоум-офис стал серьезным испытанием, ведь в домашних условиях буквально все отвлекает от продуктивного труда. Бизнес-тренер Арина Гороховская выделяет пять основных трудностей свежеиспеченного «удаленщика»:

- Мотивация

Трудно заставить себя завести собственный мотор. Непреодолимое желание посмотреть очередной эпизод нового сериала, позвонить подруге, выйти на солнечную улицу, сходить за продуктами… Много чем можно позаниматься «на работе», если она проходит в домашнем режиме. Когда рядом нет коллег, подчиненных или шефа, присутствие которых делает рабочий день рабочим, сложно удержать силу воли на высоте.

- Дети

У них тоже карантин и внеочередные каникулы. Очень трудно объяснить ребенку любого возраста, что «мама работает». Вот же она – сидит здесь в гостиной на диване с ноутбуком. Значит, в любой момент может этот самый ноутбук отложить и поиграть.

- Контроль подчиненных

Многие руководители привыкли осуществлять контроль не по результату, а по процессу: если подчиненный смотрит в монитор, значит, он работает. Как только на экране у сотрудника возникает непонятный интерфейс, стоит поднапрячься, подойти и спросить, как продвигаются дела. Вот и весь контроль! А еще важно научиться мотивировать через «созвон».

Корпоративные «игры»

В корпоративной войне все средства хороши, но не все они удобны в дистанционном режиме. Многих тревожит предательская мысль о том, что «пока я тут на диване сижу», коллега-конкурент висит в «скайпе» на ушах шефа. А что если они там всем отделом висят, а меня не позвали? В офисе же легко присоединиться к незапланированной летучке по собственному желанию, а не по инициативе собравшихся. В «онлайне» так не получится.

- Связи

Многие привыкли, что всегда можно «забежать на минутку» в бухгалтерию или к юристу: за нужной бумагой, за советом, засвидетельствовать почтение. Да мало ли, что нам обычно нужно, если хорошо выстроены деловые связи. Из дома это сделать проблематично. Нужно отыскать номер телефона. Есть страх застать не вовремя. Некоторые просто не любят звонить: по телефону не видно выражение лица, по которому мы обычно определяем уровень настроения собеседника, после чего подбираем нужные слова.

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