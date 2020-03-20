РИАМО - 20 мар. На выходных, 21 и 22 марта, будут закрыты восточный вестибюль станции метро «Текстильщики» и вестибюль станции «Площадь Ильича», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«В эти и следующие выходные закроем восточный вестибюль станции «Текстильщики» (выходы 1–4). Для входа и выхода пользуйтесь западным вестибюлем», - говорится в сообщении.

На станции «Площадь Ильича» вестибюль закроют только 21 и 22 марта в связи с ремонтом. Для входа и выхода пассажирам предлагают пользоваться станцией «Римская» Люблинско-Дмитровской линии.

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров помогут сориентироваться на месте.