РИАМО - 20 мар. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящий момент ситуация с курсом рубля не нуждается в регулировании со стороны ЦБ, сообщает Газета.ru.

«Курс у нас плавающий, мы курс не комментируем. Но тем не менее, хочу сказать, никакого уровня — ни психологического, ни нового — как триггера для того, чтобы мы начали предпринимать действия по курсу, нет», — сказала Набиуллина.

После провала сделки ОПЕК+ на мировом рынке резко подешевела нефть. Колебания на валютном рынке начались 6 марта, российская валюта сильно ослабла.

В пятницу Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых.