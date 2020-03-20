РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мар. В Домодедовской больнице в наличии 12 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

В прямом эфире в пятницу глава Домодедова Александр Двойных и главный врач ДЦГБ Андрей Осипов ответили на вопросы жителей о действиях медицинских работников в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции.

«Аппаратов ИВЛ у нас достаточно как раз на количество коек. 12 коек у нас развернуто реанимационных, как раз 12 аппаратов ИВЛ. <…> И сейчас решается вопрос о закупке дополнительных аппаратов ИВЛ», - сказал Осипов.

В Московской области в настоящее время подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом.

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