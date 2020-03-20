РИАМО - 20 мар. Сведения о подмосковной компании ООО «Сателлит» внесли в список недобросовестных поставщиков из-за невыполнения работ по контракту, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Спортивная школа «Виктория» заключила контракт с ООО «Сателлит», по которому компания должна была наладить систему оповещения о пожаре. «Сателлит» нарушил условия контракта, поэтому школа расторгла договор в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество (ООО «Сателлит» - ред.) не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», - отмечается в материале.

Рассмотрев доказательства и выслушав доводы обеих сторон, УФАС приняло решение внести сведения о компании ООО «Сателлит» в реестр недобросовестных поставщиков.