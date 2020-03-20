РИАМО - 20 мар. Во время пребывания дома на карантине или при удаленной работе необходимо соблюдать режим дня, не забывать о личной гигиене и физических нагрузках, сообщила главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Нужно обязательно иметь режим дня, работать и жить в режиме дня. Ни в коем случае не засиживайтесь по ночам около компьютера. Ложитесь в одно и то же время и вставайте в одно и то же время – это такие же временные рамки, в которые вы поставлены, когда вы работаете», - сказала Драпкина в ходе онлайн-трансляции в пятницу.

Она добавила, что нужно тщательно мыть руки. В доме обязательно должны быть обеззараживающие средства на основе спирта. Нельзя пренебрегать влажной уборкой и проветриванием.

Кроме того, следует уделить внимание питанию. Оно должно быть разнообразным и сбалансированным, завтрак и обед - полноценными. Нельзя увлекаться едой быстрого приготовления. Важно соблюдать и питьевой режим.

«Советую употреблять достаточное количество жидкости. Большое количество теплой воды - одна из мер, которая в определенной степени может помочь», - сказала Драпкина.

Врач также посоветовала больше двигаться, чтобы не набрать лишний вес. Каждый час можно включать музыку и танцевать под нее, кроме того, можно ходить по комнате и делать физические упражнения.

А если сидящему дома очень хочется пообщаться, то лучше позвонить кому-нибудь по телефону или использовать другие гаджеты.

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