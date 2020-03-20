РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В доме №13 поселка Калинина подмосковных Люберец в пятницу демонтировали аварийный балкон из-за сгнивших балок, сообщили «РИАМО в Люберцах» сотрудник УК «ЛГЖТ» Алексей Щедров.

«В доме №13 1924 года постройки сгнили металлические балки, которые удерживают бетонную плиту. Сегодня (20 марта - ред.) в связи с увеличением деформации балкон был демонтирован полностью нашими силами», - сказал Щедров.

Весной 2020 года при обходе дома была выявлена деформация бетонной плиты. УК огородила участок перед домом и выдала предписание жителю квартиры не пользоваться балконом.

На собственной базе АО «ЛГЖТ» были изготовлены специальные балки, которые должны были монтировать до конца марта. С их помощью балкон можно было бы сохранить.

«Дополнительно назначено обследование всех балконов у этой группы домов, их шесть», - заключил Щедров.