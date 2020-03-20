РИАМО – 20 мар. Ведущий научный сотрудник института клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что коронавирус мутирует при распространении на разные контингенты.

Он подчеркнул, что именно из-за этого российские ученые расшифровали геном коронавируса, хотя ранее уже была опубликована его «формула».

«Сейчас знают буквально каждую «буковку» в его геноме – это позволяет сравнивать. Первыми прочитали геном и опубликовали данные еще 12 января китайцы. Но после этого он пришел в Бразилию, и там тоже расшифровали геном. Сейчас то же самое проделали наши ученые», - сказал эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

По словам ученого, вирусы мутируют очень быстро. Их изменения важно отслеживать, чтобы скорректировать разработку вакцины. Он подчеркнул, что мутация неизбежна, ведь генетической основной большинства вирусов является РНК, а она подвергается спонтанным мутациям в тысячу раз чаще, чем ДНК.

«Именно поэтому очень часто происходят изменения и отклонения. Поэтому важно и полезно следить за этой ситуацией и с научной точки зрения, и с практической, потому что это может оказать влияние на разработку вакцины. Если изменения будут значимые и серьезные, тогда их придется учитывать», - отметил он.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 250 тысяч случаев заражения.

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