РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. В подмосковном Подольске 21 и 22 марта сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды по проверке водителей на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 21 и 22 марта проведет профилактическое мероприятия «Нетрезвый водитель». Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет», – говорится в сообщении.

Если водитель управляет транспортным средством в состоянии опьянения повторно, то есть уже будучи ранее лишенным права управления, он несет уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.