РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мар. В городском округе Домодедово не выявили заболевших коронавирусной инфекции, сообщил главный врач ДЦГБ Андрей Осипов.

В прямом эфире в пятницу глава Домодедова Александр Двойных и главный врач ДЦГБ Андрей Осипов ответили на вопросы жителей о действиях медицинских работников в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции.

«Я с полной ответственностью говорю, что в городском округе Домодедово пациентов, больных коронавирусной инфекцией, нет», - сказал Осипов.

В Московской области в настоящее время подтверждено 18 случае заболевания коронавирусом.

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