РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вручил почетные дипломы сотрудникам отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское», который по итогам работы за 2019 год стал одним из лучших в регионе, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В пятницу Ефимов вместе с депутатом городского совета депутатов Леонидом Любимцевым с рабочим визитом посетил отдел по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское».

«Одним из основных показателей оценки деятельности является качество и доступность получения государственных услуг населению. Согласно данным Информационно-аналитической системы мониторинга качества предоставления государственных услуг, миграционные пункты отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Балашихинское» в числе лучших в Московской области по итогам работы за 2019 год», – сказал Ефимов.

В ходе встречи он вручил дипломы Мособлдумы начальнику отделения по работе с иностранными гражданами, младшему лейтенанту полиции Марьям Мушуловой, главному специалисту-эксперту Ирине Мишуровой, старшему специалисту 2 разряда Оксане Мирошниченко, начальнику миграционного пункта №8, капитану полиции Марианне Хоцевич и начальнику миграционного пункта №6 ОВМ МУ МВД России «Балашихинское», майору полиции Татьяне Копыловой.

По словам Копыловой, активное строительство, а также большое количество предприятий и организаций на территории Балашихи и Реутова создают привлекательные условия для мигрантов.

«Нагрузка за прошлый год на каждого специалиста территориальных отделов значительно выросла», – подчеркнула Копылова.

За 2019 год в Реутове и Балашихе поставлено на миграционный учет 82,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. На регистрационный учет по месту жительства – 46,1 тысячи российских граждан, зарегистрировано по месту пребывания 26 тысяч человек. Также граждане активно оформляли заграничные паспорта – за прошлый год выдано 34,5 тысячи документов.

Ефимов поблагодарил специалистов отдела по вопросам миграции за их каждодневную работу, а с учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации попросил принимать все меры для безопасности заявителей и сохранения своего здоровья.

В ходе встречи депутаты также рассказали о поправках в Конституцию РФ и общероссийском голосовании 22 апреля.