РИАМО - 20 мар. На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции в московском метро и на МЦК на 30% сократилось число поездок, при этом студентов и школьников стало на 60% меньше, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В электричках – не так, но все равно – минус 10%. Впервые мы радуемся, что пассажиров стало меньше, и надеемся, что этот тренд продолжится. Ведь мы не уменьшаем количество подвижного состава, чтобы у вас было еще больше свободного пространства», - говорится в сообщении.

Также снизилось число поездок на такси и каршеринге — от 10 до 15%. Сильно снизилось число поездок в аэропорты и крупные офисные кластеры, в то же время в ТЦ люди стали ездить чаще. Кроме того, такси стали чаще использовать как курьерские службы.

Личных авто на дорогах Москвы стало всего на 5% меньше — на 172 тысячи машин. При этом утренний час пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше.

Также на дорогах столицы стало на 9% меньше дорожно-транспортных происшествий.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. Всего в мире коронавирусом заразились более 255 тысяч человек. Свыше 89 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч человек скончались.

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