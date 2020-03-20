РИАМО – 20 мар. В феврале 2020 года Росстат зафиксировал снижение уровня безработицы в стране до 4,6%, сообщает Газета.ru.

«3,4 миллиона россиян в возрасте от 15 лет не работали. При этом в Роструде как безработные зарегистрированы 700 тысяч человек, получают пособие — 600 тысяч человек», - отмечается в материале.

По предварительным данным, численность рабочей силы в России составляет 74,5 миллиона человек, или чуть больше 50% населения страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал уверенность, что страна сможет преодолеть экономические трудности, вызванные «турбулентностью» на нефтерынке и распространением коронавирусной инфекции.