РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Подрядная организация делает ямочный ремонт на четырех улицах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, в ближайшее время его начнут на пятой улице, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация МБУ «ПКБ» проводит работы по ямочному ремонту. 20 марта они проходят на улицах Революции, Театральная, Мичурина, Заводская», - говорится в сообщении.

В ближайшие дни планируется провести работы на улице Западная.