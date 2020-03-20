РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мар. Домодедовская компания переоборудовалась для производства медицинских халатов, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

В прямом эфире в пятницу глава Домодедова Александр Двойных и главный врач ДЦГБ Андрей Осипов ответили на вопросы жителей о действиях медицинских работников в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции.

«Губернатор сейчас поставил очень четкие задачи министерствам срочно переоборудовать подмосковные предприятия, которые будут заниматься производством масок. В Домодедове у нас есть компания «Пелигрин Матен», которая производит гигиеническую продукцию, и они уже сейчас переоборудовались для выпуска халатов, которые тоже требуются при работе и борьбе с коронавирусной инфекцией», - сказал Двойных.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время аптеки получат необходимый объем медицинских масок.

Андрей Осипов отметил, что маску также можно сшить самостоятельно. При этом он подчеркнул, что использовать маски лучше заболевшим, чтобы не распространять инфекцию. Менять маску на новую нужно каждые 2-3 часа.

В Московской области в настоящее время подтверждено 18 случае заболевания коронавирусом.

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