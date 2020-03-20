РИАМО – 20 мар. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что вся ситуация с коронавирусом скоро закончится, в пример он привел Китай, передает kp.ru.

«Когда мы закончим эту достаточно уже поднадоевшую эпопею с коронавирусом, а она скоро закончится, пример этому – Китай, который сегодня обнулил своих больных и получил только 30 привезенных из Америки, Испании и Италии... Так вот, мы будем внимательно рассматривать, а не было ли вмешательства человека в тот подтип С, потому что у нас же два подтипа коронавируса циркулируют в человеческой популяции», - отметил Онищенко в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, Онищенко рассказал, что переход на удаленную работу может служить своеобразной проверкой «мечты о цифровой экономике».

«Конечно же, сегодня совершенно оправданна максимальная удаленность друг от друга, в том числе и работа у многих в удаленном доступе. Кстати, это неплохая проверка, я бы так сказал, - тренировка в реальности той мечты о цифровой экономике, когда можно человеку быть на Багамах и руководить фирмой. В данном случае речь о Багамах не идет, особенно в офисах», - отметил он.

При этом Онищенко подчеркнул, что если люди будут находиться дома, получать задания и не выходить никуда, то это будет способствовать нераспространению коронавируса.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. Всего в мире коронавирусом заразились более 255 тысяч человек. Свыше 89 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч человек скончались.

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