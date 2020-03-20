РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Жителей подмосковного Подольска попросили отложить посещение Климовского отдела ЗАГС и воспользоваться единым порталом государственных услуг, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Просим по возможности отложить посещение Климовского отдела ЗАГС для подачи и получения документов. Не приходя в орган ЗАГС, воспользуйтесь единым порталом государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru) для подачи заявления в электронном виде на регистрацию рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления (удочерения), смерти», - говорится в сообщении.

Услуги окажут в выбранные дату и время. Справки можно получить по телефону: 8(496)762-69-07.