РИАМО - 20 мар. Новый коронавирус наиболее опасен для пожилых людей, бабушки и дедушки могут заразиться от своих внуков, сообщила главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Среди пожилых высокая смертность. Он достигает даже 20%. В частности в Италии достаточно печальный пример высокой смертности пожилых людей. Пожилые - основная группа риска», - сказала Драпкина в ходе онлайн-трансляции в пятницу.

Она предупредила, что в период закрытия школ родителям не следует отвозить детей к бабушкам и дедушкам.

«Надо сказать, что дети сами довольно неплохо переносят новую коронавирусную инфекцию, они ее практически не ощущают, но при этом они являются источником для передачи коронавирусной инфекции, например, своим бабушкам и дедушкам, что очень опасно», - пояснила Драпкина.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 246 тысяч заболевших. В России на данный момент зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве из-за оторвавшегося тромба умерла 79-летняя женщина, зараженная новым коронавирусом.

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