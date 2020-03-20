РИАМО - 20 мар. В Москве операторы усилят контроль за наполняемостью мусорных контейнеров и вывозом отходов из-за того, что многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В связи со вспышкой короновирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома. В результате прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать контейнеры», - сказал Бирюков.

Он отметил, что места накопления коммунальных отходов и прилегающей к ней территории проходят дополнительную обработку, а также всем сотрудникам, которые задействованы в вывозе мусора, дано указание соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины.

Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.

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