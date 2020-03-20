РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 мар. В Домодедовской поликлинике открыли второй кабинет неотложной помощи, сообщил главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

В пятницу Осипов и глава Домодедова Александр Двойных в прямом эфире ответили на вопросы жителей о действиях медработников в период усиленных мер профилактики коронавирусной инфекции.

«Заранее скажу, что мы открыли второй кабинет неотложной помощи. Сегодня он работает также в городской поликлинике на 1 этаже. Сегодня это одна смена. С завтрашнего дня оба кабинета будут работать в две смены с 8:00 до 20:00», - сказал Осипов.

Он отметил, что при необходимости в ночное время и в воскресенье можно обратиться в приемное отделение, где пациента осмотрит терапевт и при необходимости окажет медицинскую помощь.

Осипов также подчеркнул, что если пациент не был заграницей и не контактировал с лицами, прилетевшими из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, то, если позволяет состояние, лучше обратиться в кабинет неотложной помощи, а не вызывать врача на дом.

В Московской области в настоящее время подтверждено 18 случае заболевания коронавирусом COVID-19.