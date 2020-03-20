РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали ранее судимого 23-летнего приезжего, подозреваемого в краже ноутбука стоимостью 50 тысяч рублей из комнаты общежитии, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 24-летнего мужчины о том, что неизвестный в комнате общежития, расположенного в доме на улице Комсомольская, совершил хищение ноутбука заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 23-летнего жителя Ставропольского края. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.