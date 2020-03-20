РИАМО - 20 мар. В Реутове стартовал ямочный ремонт дорог и дворовых территорий по обращениям, поступившим на официальный портал правительства Московской области «Добродел», сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Установившиеся плюсовые температуры позволили дать старт ямочному ремонту уже в марте. Мы начали с тех участков дорог и дворовых территорий, состояние которых вызывает наиболее частые обращения со стороны наших жителей в системе «Добродел», - отметил Каторов.

Первые работы по ремонту асфальтового покрытия проводились в дворовом проезде между улицей Октября и Юбилейным проспектом у нового Ледового дворца. Также завершен ямочный ремонт во дворах домов №№37 и 39 по Юбилейному проспекту.

«Все работы ведутся в плановом порядке. В настоящий момент дорожные службы произвели ремонт более 60 ям во дворах Реутова. Ямочный ремонт дорог ведется по улице Дзержинского и проспекту Мира. На сегодняшний день специалисты заделали около 70 ям», - говорится в сообщении.

В городском округе Реутов ведется цифровой мониторинг дорожных ям.

В 2019 году ямочный ремонт в муниципалитете выполнен на площади свыше 2000 квадратных метров (более 587 ям), во дворах заделаны ямы общей площадью более 5500 квадратных метров.