РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Посещение обучающимися вузов и колледжей в подмосковном Подольске с 21 марта приостанавливается, сообщается на сайте администрации городского округа.

«С 21 марта по 12 апреля включительно в Подольске приостанавливается посещение обучающимися вузов и колледжей, подведомственных министерству образования Московской области. Обучение будет дистанционным», - говорится в сообщении.

Данная мера принимается на основании постановления губернатора Московской области «О внесении изменений в некоторые постановления губернатора Московской области, регулирующие дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-2019 на территории Московской области».

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. Всего в мире коронавирусом заразились более 246 тысяч человек. Свыше 86 тысяч человек выздоровели, более 10 тысяч человек скончались.

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