РИАМО - 20 мар. Депутаты подмосковного городского округа Шатура избрали Алексея Артюхина главой муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В пятницу в городском округе Шатура Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на пять лет избран Артюхин Алексей Владимирович», - говорится в сообщении.

По закону, главу городского округа избирают из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Глава городского округа Шатура возглавляет местную администрацию.

В феврале Андрей Келлер по собственному желанию покинул пост главы Шатуры. Алексей Артюхин был назначен временно исполняющим полномочия главы.