РИАМО - 20 мар. Следователи инициировали проведение доследственной проверки после публикаций СМИ об избиении 15-летнего фехтовальщика в столице, сообщила РИАМО в пятницу старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что 19 марта в одну из столичных больниц был доставлен 15-летний фехтовальщик с различными травмами. В материалах говорилось, что подростка избили неизвестные.

«Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.