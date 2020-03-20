РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов торжественно вручил первые паспорта гражданина России 10 юным жителям округа в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией, сообщается на сайте администрации округа.

Торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, состоялась 19 марта в администрации Подольска.

«Свой главный документ гражданина РФ получили 10 юных жителей Подольска – Ярослав Гончаров, Давид Гугулян, Максим Ефимов, Дарья Франгова, Степан Васильев, Виктория Рубцова, Илья Самоделкин, Кирилл Астафьев, Александр Рытенков, Тимофей Тюрин. С этим событием их поздравил глава городского округа Подольск Николай Пестов», – говорится в сообщении.

В мероприятии также приняла участие заместитель главы администрации по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова. Ребятам вручили памятные подарки и цветы. По окончании церемонии вручения паспортов участники сделали общую фотографию на память.

«С сегодняшнего открывается новый этап самостоятельной жизни, в которой на вас накладываются серьезные обязанности и даются широкие права. Наше мероприятие посвящено и исторической дате – очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией. Этому помогла гражданская позиция тех, кто жил на Крымской территории, тех, кто жил в России и кто своей гражданской активностью сделал все, чтобы это историческое событие состоялось. Желаю вам от души здоровья, успехов в учебе и труде, активной гражданской позиции, которая поможет в жизни и вам, и принесет большую пользу нашей стране, гражданами которой вы становитесь сегодня», – сказал Пестов.

Подобные гражданско-патриотические акции под единым названием «Я – гражданин России!» проходят дважды в месяц и всегда приурочены к особым историческим событиям, памятным датам и праздникам, 19 марта не стало исключением. Шесть лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав России и официально стали новыми субъектами страны. Произошло это по итогам референдума 16 марта 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом 18 марта того же года. Признанный всенародный лозунг этого дня «Мы вместе!» точно отражает суть данного события.