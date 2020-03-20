РИАМО - 20 мар. За сутки в столице зафиксировали 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, один случай – в Подмосковье, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, установлен. Всех их поместят под меднаблюдение.

По данным оперативного штаба Москвы, большинство случаев в столице – завозные. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. При этом один из них ходил в школу после приезда. Сейчас эта школа закрыта на карантин.

Кроме того, установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Практически все они находятся у себя дома в режиме самоизоляции, а семь из них госпитализированы в московские больницы.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: 29 февраля — SU 2385 Женева – Москва, 2 марта — SU 2613 Милан – Москва, 7 марта — SU 2384 Москва – Женева, S7 3752 Ницца – Москва, S7 3586 Верона – Москва.

Кроме того, 9 марта — J2 809 Баку – Москва, 10 марта — SU 2329 Мюнхен – Москва, 11 марта — SU 2383 Женева, 12 марта — SU 2305 Франкфурт-на-Майне – Москва, SU 2383 Женева – Москва.

А также 14 марта — SU 2381 и SU 2385 Женева – Москва, 14 марта — S7 3556 Мюнхен – Москва, 15 марта — SU 2381 Женева – Москва.

Всех тех, кто прилетел этими рейсами, и их близких призвали вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не приходить в медучреждение. Медики сами приедут для взятия проб на анализы.

Всего в России за сутки зафиксировано 54 новых случая в девяти регионах. Шесть - в республике Саха, четыре - в Самарской области, два - в Кировской и Новосибирской областях, по одному в Ульяновской и Тюменской областях.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в мире насчитывается более 246 тысяч случаев.

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