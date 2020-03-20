РИАМО - 20 мар. Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко сравнил возможные сценарии развития событий по борьбе с коронавирусом в России, основываясь на опыте зарубежных коллег.

По его словам, есть две модели – китайская и итальянская.

«Если мы пойдем по китайскому сценарию, я надеюсь, что (в России - ред.) это все закончится в мае-июне. Если пойдем по итальянскому, мы сентябрь будем считать хорошей историей», — рассказал Проценко в фильме телеканала RT «Эпидемия».

Он также отметил, что сравнивать довольно критическую ситуацию в Италии с более контролируемой на территории Германии можно будет уже спустя две недели.

«Правительство Германии заказало у одного из их производителей <...> наркозно-дыхательную аппаратуру. Германия, где так (в сравнении с Италией - ред.) не происходит, сделали заказ 10 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сейчас все заводы будут работать на внутренний рынок. <...> Поэтому говорить об изолированном немецком сценарии, не сопоставимым с Италией, можно будет через две недели», — отметил Проценко.

По его словам, наблюдаемая в России ситуация, когда количество зараженных коронавирусом не растет по экспоненте, что нельзя сказать о том же Китае, связана с серьезными мерами по изоляции заболевших в Москве и всех, кто имел с ними контакт.

Кроме того, достигнут высокий уровень по качеству проведения эпидемиологических расследований, заключил врач.

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