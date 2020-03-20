РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Александр Толмачев подарил ветерану ВОВ из подмосковных Люберец кислородный концентратор для дыхания, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России».

Толмачев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Александра Михайловича Горина. Фронтовик живет в городе Люберцы.

«Лидер подмосковных молодогвардейцев поблагодарил ветерана за мирное небо, поинтересовался, нужна ли помощь в решении бытовых проблем, а также по просьбе самого Александра Михайловича подарил необходимый для дыхания кислородный концентратор», - говорится в сообщении.

Ветеран поблагодарил молодогвардейцев за внимание и добрые пожелания, попросил как можно дольше беречь память о том, какой ценой завоевана Великая Победа.

«В Московской области проводится федеральная акция «Молодой Гвардии», которая называется «Выходные с ветераном». Начиная с 18 января молодогвардейцы еженедельно навещают фронтовиков по всему Подмосковью, слушают рассказы о военном времени, оказывают волонтерскую помощь, дарят то, что необходимо. Ветеранов осталось мало, поэтому молодому поколению важно не упускать ни единой возможности пообщаться с ними, лично поблагодарить за подвиги, дать понять, что молодежь чтит память о Великой Отечественной войне и ее героях», – сказал Толмачев.

По словам ветерана ВОВ Александра Михайловича Горина, он воевал под городом Ржев.

«Мне было 17 с половиной лет, когда грянула война. В 1941 году учился в пулеметном училище. Был пулеметчиком на «Максиме». В августе 1943 года получил серьезное ранение. На этом война для меня закончилась», – сказал Александр Михайлович.