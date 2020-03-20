РИАМО - 20 мар. Создание вакцины от коронавируса Covid-19 займет не менее года, работы идут в интенсивном режиме, заявила главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина.

«Все-таки, по моим прогнозам, хотя я не специалист-вирусолог, думаю, это (создание вакцины - ред.) может занять не менее года», — сказала Драпкина во время онлайн-трансляции в пятницу.

По ее словам, на разработку вакцины требуется не один месяц, и даже не один год.

«Коллеги работают в очень интенсивном режиме, брошены лучшие силы», — заключила она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин против новой коронавирусной инфекции. Они основаны на шести различных технологических платформах и их уже начали испытывать на лабораторных животных.

Всего в мире на сегодняшний день насчитывается более 246 тысяч заболевших Covid-2019.

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