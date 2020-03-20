РИАМО - 20 мар. Официальный Instagram-аккаунт администрации Реутова разместил видеоролик в поддержку российской группы Little Big, которой не доведется выступить на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в связи с ограничительными мероприятиями по профилактике коронавирусной инфекции.

Ролик появился в Instagram-аккаунте @gorod_reutov в пятницу. На видео юные танцоры студии «Тодес» Аллы Духовой в собственной интерпретации вместе с педагогом исполнили уже успевший стать популярным танец под песню «UNO» группы Little Big.

«В Реутове не первый год работают различные творческие коллективы, чье искусство находит горячий отклик в сердцах реутовчан. Вот и в этот непростой, как для участников группы Little Big, так и для всего населения Земного шара момент, они решили поддержать представителей популярной музыкальной группы», - пояснил представитель администрации городского округа.

Little big – поп-рейв-коллектив из России, который в мае 2020 года должен был выступить на юбилейном 65-м конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме. Накануне организаторы объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-2019. Трек «UNO» уже успел стать хитом, менее чем за неделю клип посмотрели более 37 миллионов пользователей Youtube.