РИАМО - 20 мар. Кинорежиссер Борис Грачевский считает, что россияне приблизились к американскому мироощущению, поэтому критерии счастья для советского человека и для современного разные, сообщает Nation News.

По его словам, зрелом и юном возрасте счастье воспринимается по-разному. В каждом сроке жизни счастье ощущается иначе, как и у людей из разных стран или разных национальностей. Определение счастья у людей в СССР и сейчас существенно отличается.

«Были другие критерии оценки, например, в очереди достал нужный размер, который хотелось и думал, что это счастье. Поговорка есть про немца, которому объясняли зачем нужен следок на ногу. Немец говорит: «Зачем брать туфли, которые натирают?» – в этом был ответ», — сказал Грачевский.

Режиссер уверен, что «счастья сегодня и вчера разные», потому что россияне приблизились к американскому и европейскому пониманию жизни и мироощущению.

Режиссер отметил, что для него счастье – духовное, его нельзя полностью ощутить. Когда оно есть, его можно определить, только когда оно закончится.

Международный день счастья отмечается 20 марта ежегодно с 2013 года. Главная цель праздника заключается в том, чтобы люди обратили внимание на проблему неудовлетворенности жизнью.