РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Офис по работе с клиентами регионального оператора «МСК-НТ» в Подольске с 21 марта начнут работать только дистанционно, связаться с представителями компании можно будет только по телефону или онлайн, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и повышения уровня безопасности потребителей коммунальной услуги «обращение с ТКО» ООО «МСК-НТ» с 21 марта переводит офисы по работе с клиентами в Подольске, Чехове и Серпухове на дистанционный режим работы», - говорится в сообщении.

В период ограничения посещения офисов остается доступным весь спектр предоставляемых региональным оператором услуг. Через онлайн-сервисы можно заказать вывоз отходов, заключить договор, задать вопрос, сообщить о проблеме не вывоза. На сайте компании в специальных разделах можно сделать заявку на перерасчет или на заключение договора. На сайте в разделе «Оплатить ТКО» удобно рассчитать стоимость коммунальной услуги и оплатить ее без комиссии. В разделе «Вопрос-Ответ» есть ответы на самые распространенные вопросы жителей.

Задать вопрос и получить консультацию можно через социальные сети компании «ВКонтакте», Инстаграм и направив сообщение на электронный адрес: mo@msk-nt.ru или на почтовый: 142300, Чехов, улица Почтовая, 30. Телефон горячей линии: 8(800)234-36-70. Колл-центр продолжит работу ежедневно, без выходных с 8:00 до 20:00. Дату возобновления очного приема клиентов в офисах компания сообщит дополнительно.

Переход на дистанционный режим деятельности работодателям рекомендован постановлением губернатора Московской области от 12 марта 2020 года «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области».