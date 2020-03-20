РИАМО - 20 мар. Согласно данным Банка России, во время закрытия торгов курсы доллара и евро снизились, сообщает Газета.ru.

«Курс доллара на ближайшие выходные и понедельник уменьшился на 2,1 рубля», - говорится в материале.

Курс доллара составил 78 рублей.

Достаточно сильно упал и курс евро - 3,1 рубля, достигнув показателя в 84,1 рубля.

Колебания на рынке начались 6 марта. Тогда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть снизились.