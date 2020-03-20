РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 мар. Власти Подольска с 20 марта прекратили личные приемы граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, его могут возобновить не раньше 12 апреля, сообщается на сайте администрации округа.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019…» с 20 марта изменился порядок личного приема и письменных обращений граждан и организаций в администрации округа. До 12 апреля обратиться к представителям власти можно только по телефону, онлайн или письменно через бюро пропусков», - говорится в сообщении.

Граждане могут направить обращения в электронном виде на главной странице официального сайта в сети Интернет по адресу: http://подольск-администрация.рф и на адрес электронной почты: podolsk@adm.podolsk.ru.

Обращения граждан и организаций в письменной форме будут принимать бюро пропусков в здании администрации на улице Кирова, 4, и в территориальных структурных подразделениях в микрорайонах.

Консультативную помощь и разъяснения можно получить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00 по телефонам профильных отделов администрации: территориальное управление в микрорайоне Климовск - 8(496)756-84-05, в микрорайоне Кузнечики - 8(496)756-64-08, в микрорайоне Львовский - 8(496)760-59-81, Дубровицкий - 8(496)765-12-67, Стрелковский - 8(496)767-65-50, Лаговский - 8(496)761-45-21.

Личный прием граждан руководителями администрации переводится по согласованию с заявителями в режим видеосвязи и телефонной связи. Все обращения рассмотрят в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством.

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