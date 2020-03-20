РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 мар. В подмосковных Люберцах отменили еженедельные забеги в парке «Наташинские пруды» 21 и 28 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В парке «Наташинские пруды» 21 и 28 марта отменили еженедельные забеги», - говорится в сообщении.

В эти дни традиционные групповые пробежки будут заменены одиночными тренировками с организованным онлайн-флешмобом.

"Вы можете совершить в субботу свою традиционную пятикилометровую пробежку. Стартуйте в 9:00 или в 9:07 в удобной для вас локации и выкладывайте фото с вашей тренировки в сториз, отмечая аккаунт в Instagram @parkrunnatashinsky. Будем бегать на удаленке», - отмечается в сообщении.

Все истории участников будут собраны вместе, чтобы показать массовость движения.

«Мы считаем, что, несмотря на расстояние между нами, мы не одиноки и мысленно всегда вместе. Наш дружеский онлайн-флешмоб покажет это», - заключается в материале.