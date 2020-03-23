РИАМО - 23 мар. Автономные септики – незаменимое оборудование для дачи при отсутствии центральной канализации. Это удачная альтернатива выгребным ямам, с обслуживанием которых всегда возникает много хлопот.
Чтобы грамотно подобрать, рассчитать и смонтировать очистную станцию, жителям Московского региона предлагают воспользоваться услугами инженеров компании «Эко-Септик». На дачу приедет специалист, который:
· проведет все замеры и расчеты;
· предложит несколько вариантов оборудования;
· подскажет оптимальное место для установки конструкции;
· составит смету на работы по запуску системы автономной канализации и материалы.
Предварительное техобследование участка позволит оценить его состояние и предусмотреть все возможные сложности в предстоящей работе. Для заказа выезда инженера на объект достаточно оставить заявку на сайте: septik-moscow.ru/product-category/for_dacha или связаться с менеджерами компании по телефону. Услуга бесплатная, доступна жителям Москвы и Подмосковья.
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