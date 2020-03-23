РИАМО - 23 мар. Автономные септики – незаменимое оборудование для дачи при отсутствии центральной канализации. Это удачная альтернатива выгребным ямам, с обслуживанием которых всегда возникает много хлопот.

Чтобы грамотно подобрать, рассчитать и смонтировать очистную станцию, жителям Московского региона предлагают воспользоваться услугами инженеров компании «Эко-Септик». На дачу приедет специалист, который:

· проведет все замеры и расчеты;

· предложит несколько вариантов оборудования;

· подскажет оптимальное место для установки конструкции;

· составит смету на работы по запуску системы автономной канализации и материалы.

Предварительное техобследование участка позволит оценить его состояние и предусмотреть все возможные сложности в предстоящей работе. Для заказа выезда инженера на объект достаточно оставить заявку на сайте: septik-moscow.ru/product-category/for_dacha или связаться с менеджерами компании по телефону. Услуга бесплатная, доступна жителям Москвы и Подмосковья.