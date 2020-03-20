РИАМО - 20 мар. Врач высшей категории, кандидат биологических наук и паразитолог Елена Чернышева назвала причины, по которым хранение большого запаса круп дома может быть опасным.

Чернышева рассказала, что у каждой крупы есть определенный срок хранения.

«Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень», — сказала Чернышева в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что если крупу хранить неправильно, то в ней могут появиться различные жуки и мошки, которые откладывают там свои личинки. Крупы необходимо хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках.

По ее словам, если в одной из упаковок появились насекомые, то остальные запасы, скорее всего, тоже не получится спасти, потому что некоторые виды мошек способны прогрызать даже целлофан.

«Можно просеять и прожарить крупу, но лучше от такого продукта избавиться», – подчеркнула Чернышева.