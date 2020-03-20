РИАМО - 20 мар. В Центре управления регионом в Воскресенске прошло оперативное совещание, на котором обсудили организацию оперативного взаимодействия при ликвидации технологических нарушений на объектах энергетики, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Совещание с представителями администрации округа и руководителями профильных ведомств провел заместитель министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

«Главные вопросы оперативного совещания: организация оперативного взаимодействия при ликвидации технологических нарушений на объектах энергетики, выявление и постановка на учет бесхозных объектов электросетевого хозяйства, проблемные вопросы АО «Воскресенские минеральные удобрения», организация работы МЦУР по вопросам электроснабжения и другие», - говорится в сообщении.

В ходе рабочего визита в округ Мельник также познакомился с работой воскресенского ЦУР. Данная система позволяет оперативно реагировать на обращения жителей, деля их на различные категории. Также проблемы делятся на операционные или ресурсоемкие. К первым относятся те, которые могут быть решены моментально, а ресурсоемкие требуют более длительного решения.

МЦУР создан с целью исключить не только проблемы, но и причины их появления с помощью аналитического сбора информации.