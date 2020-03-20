РИАМО - 20 мар. Скоростной режим с 60 до 50 километров в час снизят с 1 июня на дорогах регионального значения в 36 муниципалитетах Подмосковья, изменения коснутся 126 дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет о дорогах, на которых был проведен комплекс работ по повышению уровня безопасности дорожного движения – построены освещение, тротуары, установлены новые металлические ограждения, дорожные знаки и искусственные дорожные неровности.

«Снижение скоростного режима в населенных пунктах является общемировым трендом. Это позволяет повысить уровень безопасности на дороге, а также предотвратить аварии, в том числе наезды на пешеходов. После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 километров в час на 448 участках региональных дорог в 36 муниципальных образованиях области», – отметил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он подчеркнул, что в апреле на этих участках появятся дорожные знаки, информирующие о скорости. Также будут установлены комплексы фотовидеофиксации.

Скоростной режим снизят в том числе на участках дорог М-7 Волга – Электроугли в деревнях Белая, Кашино и селе Кудиново Богородского городского округа, М-2 Крым – Павловское в селах Домодедово и Павловское городского округа Домодедово, Осташковское шоссе в населенных пунктах Бородино, Ховрино, Беляниново, Погорелки, Болтино, Подрезово, Мебельной фабрики, Коргашино городского округа Мытищи.

А также на участках Егорьевск – М-5 Урал по улице Центральная в селе Дмитровцы и деревнях Шелухино и Рождественка Коломенского городского округа М-1 Беларусь – Верея в населенном пункте Зачатье, Борисово Можайского городского округа и деревни Семенково городского округа Наро-Фоминска.

Кроме того, максимальная скорость движения 50 километров в час появится на девяти участках дороги «Талдом – Нерль» в населенных пунктах Ахтимнеево, Квашенки, Паршино, Дьяконово, Станки, Жизнево, Ширятино, Колбасино, Спас-Угол Талдомского городского округа.

В этом году для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов запланировано установить 1,5 тысячи искусственных неровностей, 350 новых светофоров, построить около 300 километров новых линий наружного освещения и не менее 250 километров тротуаров, оборудовать направленной подсветкой 500 пешеходных переходов.