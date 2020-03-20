РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Московский государственный открытый университет (МГОУ) в городском округе Мытищи 21 марта проводит день открытых дверей в онлайн формате, сообщается в Instagram-аккаунте университета.

«Мы рады сообщить вам, что уже в эту субботу, 21 марта, МГОУ распахнет свои цифровые двери специально для вас! Для посещения необходимо пройти регистрацию по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ, получить ссылку на трансляцию на свою электронную почту и в режиме онлайн узнать всю полезную информацию о вузе! Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

В прямом эфире будет организована встреча с Надеждой Блиновой, директором центра профессиональной ориентации и организации приема поступающих.

«Надежда Анатольевна расскажет об особенностях обучения в университете, о правилах приема в 2020 году, об условиях поступления на бюджетную и платную основу, а также о целевом наборе», - заключается в сообщении.