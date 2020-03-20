РИАМО - 20 мар. В Подмосковье от коронавируса вылечилась первая пациентка, врачи уже выписали ее домой, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«Заболевание протекало в легкой форме. Лечение проводилось в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ», - говорится в сообщении.

Итоговые тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Сейчас пациентка полностью здорова, никаких симптомов болезни у нее нет.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В России на текущий момент выявлено 199 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире насчитывается более 246 тысяч заболевших Covid-2019.

Все, что нужно знать о коронавирусе>>