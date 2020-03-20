РИАМО - 20 мар. В Подмосковье на соблюдение правил дезинфекции проверили 670 автобусов, 61 такси, 32 электрички и 25 железнодорожных станций за день, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.

«Основные нарушения: несвоевременная уборка, отсутствие памяток по профилактике коронавирусной инфекции, отсутствие дезинфекционных средств у водителей, машинистов и персонала», - говорится в сообщении.

Среди перечисленных нарушений большинство сразу устранили. У всех перевозчиков в наличии есть необходимый запас дезинфекционных средств, масок, перчаток.

Сведения о нарушениях отправят в Роспотребнадзор для взыскания штрафов и принятия соответствующих мер.

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