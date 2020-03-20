РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 мар. Молодежный центр «Маяк» в подмосковных Мытищах приостановит свою деятельность с 21 марта по 12 апреля в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра.
«Дорогие друзья! В связи со сложившейся ситуацией молодежный центр «Маяк» приостанавливает свою деятельность в период с 21 марта по 12 апреля 2020 года», - говорится в сообщении.
Занятия бюджетных кружков будут проводиться в режиме онлайн в социальных сетях молодежного центра.
Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 246 тысяч заболевших.
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