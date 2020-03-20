РИАМО - 20 мар. Прилегающую территорию и подходные пути к станции Расторгуево в Ленинском округе намерены благоустроить, для этого в ближайшее время будет принят целый комплекс мер, сообщил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

«Базар-вокзал» - по другому территорию и подходные пути к станции «Расторгуево» сейчас назвать нельзя. Это одно из самых востребованных мест в округе. Думаю, всем очевидно, для людей дорога к электричкам и обратно должна быть безопасной и удобной», - написал Спасский в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, скоро завершится передача железнодорожного моста от Росимущества в собственность Московской области. В будущем это позволит направить бюджетные средства на ремонт и реконструкцию объекта.

Также для удобства жителей «Зеленых Аллей» и «Битцевских холмов» в течение двух недель организуют временную дорожку для прохода к станции.

С собственниками земельных участков проведут встречу, в ходе которой обсудят организацию платной перехватывающей парковки.

«Будем внедрять новые городские решения, применять принцип последовательной реализации, постепенного масштабирования проектов по территориальному признаку», - добавил Спасский.