РИАМО - 20 мар. Продукты питания, которые производят на подмосковных предприятиях, сейчас, как и раньше, проходят необходимую обработку для защиты от вредных факторов, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Все продукты формируются в санитарно благополучных предприятиях. Каждый день на любом пищевом предприятии проходит обработка. И это не потому, что сейчас какие-то дополнительные меры приняты (из-за коронавируса - ред.). Это всегда так было. Все, что выходит в готовом виде, - проходит термическую обработку», - сказал Разин.

По его словам, продуктовые магазины в Подмосковье продолжают работать.

«Посмотрите на мировой опыт. Нигде, даже в самых тяжелых с точки зрения ограничительных мероприятий странах, не закрывают точки продажи продуктов. Жизнь не останавливается. <...> Самое важное сейчас - сохранять спокойствие», - заключил Разин.

Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 246 тысяч заболевших.

В Подмосковье из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. На данный момент в регионе подтверждены 18 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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