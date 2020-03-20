РИАМО - 20 мар. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин призвал жителей региона не поддаваться панике и не скупать чрезмерное количество продуктов, чтобы в последствии не пришлось их выбрасывать по истечению срока годности.

«У нас достаточно излишков продуктов питания. Если вдруг возникнет какая-то проблема со спросом, с избыточными потребностями наших граждан, все эти объемы распределим внутрь страны», — сообщил журналистам Разин.

По его словам, магазины и поставщики в состоянии справиться с повышенным спросом на товары. Даже если полки вдруг опустеют, то в ближайшее время их все равно заполнят необходимыми продуктами, в том числе мясом, крупами и молоком.

«Самое страшное, что может сделать любой житель, это, конечно, выкинуть продукт. Потому что это огромный труд селян. Наши механизаторы работают в режиме 24 часа. Каждый день наши работники ферм выходят к своим животным, чтобы их обслуживать», — добавил Разин.

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