РИАМО - 20 мар. 67-летний мужчина, переживший клиническую смерть, поблагодарил врачей скорой медицинской помощи Балашихи за свое спасение, на 17-й минуте реанимационных мероприятий у пациента восстановилось самостоятельное кровообращение и жизнедеятельность организма, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Сама история чудесного спасения произошла в Балашихе еще 9 марта, однако 19 марта на подстанцию Балашихи поступил телефонный звонок от благодарного пациента.

«19 марта на Балашихинскую подстанцию поступил телефонный звонок от пациента, спасенного бригадами скорой медицинской помощи, со словами огромной благодарности в адрес медработников», - сказала Муканова.

Она уточнила, что 9 марта в 6:30 к ним на пульт диспетчера поступил вызов к 67-летнему мужчине с поводом «Высокое давление». Незамедлительно прибыв на место, бригада в составе фельдшера Галины Прудновой своевременно диагностировала острый инфаркт миокарда, профессионально и качественно оказала медицинскую помощь и ввиду тяжести состояния пациента вызвала бригаду анестезиологии-реанимации для доставки пациента в региональный сосудистый центр.

По словам Мукановой, в момент прибытия специализированной реанимационной бригады в составе врача Алексея Черника и фельдшера Михаила Воронова у пациента развилась клиническая смерть. На 17-й минуте реанимационных мероприятий благодаря профессионализму и высокой квалификации медработников восстановилось самостоятельное кровообращение и жизнедеятельность организма пациента.

При транспортировке в стационар у пациента восстановилось сознание, самостоятельное дыхание и он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. В кратчайшие сроки мужчину доставили в региональный сосудистый центра Реутова и передали в кардиореанимационное отделение.

«Пациент сообщил нам по телефону, что уже вернулся из больницы, чувствует себя хорошо и в ближайшее время готов приступить к работе», - заключила Муканова.